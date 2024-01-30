Компания Илона Маска впервые вживила чип в мозг человека

Предполагается, что имплант сможет передавать сигналы на другие электронные носители.

Компания Илона Маска Neuralink впервые имплантировала в мозг человека микрочип.

Об этом миллиардер заявил в своем Twitter, отметив, что его стартап успешно провел краниэктомию, чтобы прикрепить устройство.

"Первый человек получил имплантат от Neuralink вчера и хорошо восстанавливается. Первоначальные результаты показывают перспективное обнаружение нейронных спайков", – написал он.

Первый человек получил implante от @Neuralink yesterday and is recovering well.



Initial результаты show promising neuron spike detection. — Elon Musk (@elonmusk) 29 января 2024

Это произошло после того, как Neuralink получила разрешение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) на проведение операций с людьми, что стало важной вехой для стартапа, пишет Daily Mail.

Цели Neuralink позволяют парализованным людям контролировать движение силы мысли.

Он сказал, что устройство "позволяет управлять телефоном или компьютером, а через них можно использовать любой источник, просто подумав".

"Начальными пользователями будут те, кто потерял способность пользоваться конечностями. Представьте себе, если бы Стивен Хокинг мог бы общаться быстрее, чем машинистка или аукционист! Это цель", — говорил он.

Компания намерена имплантировать микрочипы в мозг парализованных людей и разрешить им управлять своим телом посредством мысли.

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Подробности о пациенте не разглашаются, но Эшли Вэнс, написавшая в 2015 году биографию "Elon Musk: Tesla, SpaceX, and Quest for Fantastic Future", написала в отчете Bloomberg, что для первых испытаний Neuralink на людях нужен "взрослый человек возрастом до 40 лет, у которой парализованы четыре конечности".

Вэнс объяснила, что хирургу потребуется "несколько часов", чтобы выполнить краниэктомию, и еще 25 минут, чтобы чип был вставлен роботом в область мозга, контролирующего руки, запястья и предплечья.

"Цель состоит в том, чтобы показать, что устройство может безопасно собирать полезные данные из этой части мозга пациента, являющегося ключевым шагом в усилиях Neuralink по превращению мыслей человека в ряд команд, которые может понимать компьютер", — добавила Эшли.

Вэнс сказала, что имплант передает эту информацию на ближайший ноутбук или планшет.

Известно, что несколько исследовательских групп и компаний уже создали импланты, которые могут помочь пациентам выполнять основные задачи своими мыслями, например кликать объекты на экране с помощью курсора.

Neuralink обещает, что продукт может улучшить жизнь миллионов людей, страдающих параличом, инсультом, а также потерей слуха и зрения.

Напомним, сотрудники Маска обеспокоены его провокационными проделками. Адвокат заявил, что тот регулярно и систематически проходит тесты на наркотики.

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