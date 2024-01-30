Компанія Ілона Маска вперше вживила чип у мозок людини

Передбачається, що імплант зможе передавати сигнали на інші електронні носії.

Компанія Ілона Маска Neuralink уперше імплантувала у мозок людини мікрочип.

Про це мільярдер заявив у своєму Twitter, зазначивши, що його стартап успішно провів краніектомію, щоб прикріпити пристрій.

"Перша людина отримала імплантат від Neuralink вчора і добре відновлюється. Початкові результати показують перспективне виявлення нейронних спайків", - написав він.

The first human received an implant from @Neuralink yesterday and is recovering well.



Initial results show promising neuron spike detection. — Elon Musk (@elonmusk) January 29, 2024

Це сталося після того, як Neuralink отримала дозвіл Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів (FDA) на проведення операцій з людьми, що стало важливою віхою для стартапу, пише Daily Mail.

Цілі Neuralink дозволяють паралізованим людям контролювати рух сили думки.

Він сказав, що пристрій "дозволяє керувати вашим телефоном або комп'ютером, а через них можна використовувати будь-яке джерело, просто подумавши".

"Початковими користувачами будуть ті, хто втратив здатність користуватися кінцівками. Уявіть собі, якби Стівен Гокінг міг би спілкуватися швидше, ніж швидка друкарка чи аукціоніст! Це мета", - казав він.

Компанія має намір імплантувати мікрочипи в мозок паралізованих людей та дозволити їм керувати своїм тілом за допомогою думки.

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Подробиці про пацієнта не розголошуються, але Ешлі Венс, яка написала 2015 року біографію "Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future", написала у звіті Bloomberg, що для перших випробувань Neuralink на людях потрібна "доросла людина віком до 40 років, у якої паралізовані чотири кінцівки".

Венс пояснила, що хірургу буде потрібно "декілька годин", щоб виконати краніектомію, і ще 25 хвилин, щоб чип був вставлений роботом в область мозку, який контролює руки, зап'ястя та передпліччя.

"Мета полягає в тому, щоб показати, що пристрій може безпечно збирати корисні дані з цієї частини мозку пацієнта, що є ключовим кроком у зусиллях Neuralink щодо перетворення думок людини на низку команд, які може розуміти комп'ютер", - додала Ешлі.

Венс сказала, що імплант передає цю інформацію на найближчий ноутбук чи планшет.

Відомо, що декілька дослідницьких груп і компаній вже створили імпланти, які можуть допомогти пацієнтам виконувати базові завдання своїми думками, наприклад клікати об’єкти на екрані за допомогою курсора.

Neuralink обіцяє, що продукт може покращити життя мільйонів людей, які страждають на параліч, інсульт, а також втрату слуху та зору.

Нагадаємо, співробітники Маска занепокоєні його провокаційними витівками. Адвокат заявив, що той регулярно і систематично проходить тести на наркотики.

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