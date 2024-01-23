Ілон Маск після антисемітських висловів раптом назвав себе "євреєм": "Маю багато друзів євреїв"

Маск аргументував свою відповідь тим, що у нього набагато більше "друзів євреїв, ніж неєвреїв".

Американський мільярдер Ілон Маск після антисемістських заяв відвідав один із найбільших нацистських концтаборів на території Польщі та назвав себе "євреєм за сумісництвом".

Про це він сказав під час інтерв’ю із американським письменником Беном Шапіро на симпозіумі із боротьби з антисемітизмом в Кракові, пише Business insider.

Маск аргументував свою відповідь тим, що у нього набагато більше "друзів євреїв, ніж неєвреїв".

"У мене вдвічі більше друзів євреїв, ніж друзів неєвреїв. Я єврей за сумісництвом. Я єврей за бажанням. Тож я подумав: "Що саме люди говорять про цей антисемітизм?" Тому що я ніколи не чую цього в розмовах за вечерею. Це абсурд - принаймні в колі моїх друзів", - сказав Маск.

Нагадаємо, восени 2022 року американський винахідник потрапив в антисемітський скандал. Він підтримав твіт користувача, який написав, що "спільноти євреїв поширюють ненависть до білих людей" — у коментарі він зазначив: "Ви сказали істинну правду". Після того відомі рекламодавці заявили, що йдуть з соцмережі Х.

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