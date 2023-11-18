Ілон Маск потрапив в антисемітський скандал: відомі рекламодавці йдуть з соцмережі Х

Низка провідних компаній оголосила про призупинення рекламних контрактів з X (раніше Twitter) на тлі звинувачень в антисемітизмі власника соцмережі Ілона Маска, а також розміщення рекламних постів поряд із пронацистськими дописами. Warner Brothers Discovery, телекомпанія Paramount та кіностудія Lionsgate припинили рекламу в X (Twitter) на тлі антисемітського шторму на платформі.

Про це пише The New York Times.

Першою свою рекламу з платформи забрала компанія IBM. Корпорація IBM прибрала свою рекламу із соцмережі X через пронацистські пости.

У компанії заявили, що зіставлення її реклами з нацистським контентом "цілком неприйнятне". Виконавчий директор X Лінда Яккаріно повідомила 17 листопада, що платформа "вкрай чітко описує свої зусилля в боротьбі з антисемітизмом та дискримінацією. Для цього абсолютно немає місця ніде у світі".

Згодом компанія Apple прийняла рішення припинити будь-яку співпрацю з соціальною мережею X. Apple був найбільшим рекламодавцем платформи, на його частку в першому кварталі 2022 року припадало майже $50 мільйонів прибутків компанії.

Що передувало

15 листопада Ілон Маск підтримав твіт користувача, який написав, що "спільноти євреїв поширюють ненависть до білих людей" — у коментарі він зазначив: "Ви сказали істинну правду".

Згодом Маск заперечив, що пост був антисемітським. Але прессекретар Білого дому заявив, що його схвалення посту, який викликав гнів в Інтернеті, було "неприйнятним".

"Неприпустимо повторювати огидну брехню, що стоїть за найбільш фатальним актом антисемітизму в американській історії, в будь-який час, не кажучи вже про місяць після найсмертоноснішого дня для єврейського народу з часів Голокосту", - сказав Бейтс, маючи на увазі атаку ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.

Натомість компанія Х заявила, що вона має сильніший контроль за безпекою бренду, ніж інші соціальні мережі, і що рівень мови ненависті та екстремізму на платформі знизився, попри значні скорочення в команді з безпеки компанії. Кілька зовнішніх груп не погоджуються з оцінкою компанії та стверджують, що екстремізм і мова ворожнечі зросли під керівництвом Ілона Маска.

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