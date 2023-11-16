Маск підтримав антисемітську публікацію на X (Twitter)

Найбагатша у світі людина вважає, що єврейські громади “пропагують ненависть до білих людей”.

Мільярдер Ілон Маск підтримав антисемітський пост у соціальній мережі X (раніше відомій як Twitter), у якому членів єврейської громади звинувачують у пропаганді “діалектичної ненависті” проти білих людей.

Про це повідомило у четвер, 16 листопада, видання Bloomberg.

“Ви сказали справжню правду”, — написав власник соцмережі у відповіді на пост.

При цьому Ілон Маск, коментуючи зауваження іншого користувача про те, що несправедливо робити узагальнення про єврейські громади, які “пропагують ненависть до білих людей”, заявив, що “це не поширюється на всі єврейські громади, але це також не обмежується лише ADL [Антидефамаційної лігою — організацією, яка бореться з антисемітизмом та всіма формами нетерпимості до євреїв]”.

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В іншій публікації він додав, що “глибоко ображений повідомленнями ADL та будь-якими іншими групами, які "де-факто пропагують антибілий расизм, антиазіатський расизм або будь-який расизм”.

Ілон Маск поки що не відповів на прохання дати коментар виданню з цього приводу.

Раніше Маск звинуватив Антидефамаційну лігу в падінні доходів від реклами в США на соціальній платформі X, раніше відомої як Twitter.

Він стверджував, що продажі реклами впали на 60% “головним чином через тиск на рекламодавців”, який чинить ADL. Така заява Маска пролунала після того, як організація повідомила, що повідомлення про переслідування та екстремістський контент різко зросли після того, як Маск заволодів компанією.

Ілона Маска, головного виконавчого директора Tesla Inc. і найбагатшу людину в світі зі статками близько 225 мільярдів доларів, неодноразово критикували за просування контенту, який нападає на євреїв у період зростання антисемітизму.

Нагадаємо, нещодавно мільярдер Ілон Маск заявив, що президент України Володимир Зеленський нереалістично оцінює події війни та "давно живе у своїй реальності мʼясника".

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