Маск поддержал антисемитскую публикацию на X (Twitter)

Самый богатый в мире человек считает, что еврейские общины "пропагандируют ненависть к белым людям".

Миллиардер Илон Маск поддержал антисемитский пост в социальной сети X (ранее известной как Twitter), в котором члены еврейской общины обвиняются в пропаганде "диалектической ненависти" против белых людей.

Об этом сообщило в четверг, 16 ноября, издание Bloomberg.

"Вы сказали настоящую правду", — написал владелец соцсети в ответе на пост.

При этом Илон Маск, комментируя замечания другого пользователя о том, что несправедливо делать обобщения о еврейских общинах, "пропагандирующих ненависть к белым людям", заявил, что "это не распространяется на все еврейские общины, но это также не ограничивается только ADL [Антидефамационной лигой – организацией, которая борется с антисемитизмом и всеми формами нетерпимости к евреям]”.

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В другой публикации он добавил, что "глубоко оскорблен сообщениями ADL и любыми другими группами, "де-факто пропагандирующими антибелый расизм, антиазиатский расизм или любой расизм".

Илон Маск пока не ответил на просьбу дать комментарий изданию на этот счет.

Ранее Маск обвинил Антидефамационную лигу в падении доходов от рекламы в США на социальной платформе X, ранее известной как Twitter.

Он утверждал, что продажи рекламы упали на 60% "главным образом из-за давления на рекламодателей", оказываемого ADL. Такое заявление Маска прозвучало после того, как организация отметила, что сообщения о преследовании и экстремистском контенте резко возросли после того, как Маск завладел компанией.

Илона Маска, главного исполнительного директора Tesla Inc. и самого богатого человека в мире с состоянием около 225 миллиардов долларов, неоднократно критиковали за продвижение контента, нападающего на евреев в период роста антисемитизма.

Напомним, что недавно миллиардер Илон Маск заявил, что президент Украины Владимир Зеленский нереалистично оценивает события войны и "давно живет в своей реальности мясника".

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