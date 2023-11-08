Компания Маска ищет добровольца, чтобы встроить в его мозг компьютер

Компания Илона Маска Neuralink ищет добровольца для своего первого клинического испытания на мозге. Маск хочет встроить в мозг человека компьютер, который сможет передавать сигналы на другие электронные носители.

Об этом сообщает Bloomberg.

Операция предусматривает удаление куска черепа, чтобы с помощью робота вставить в мозг электроды и сверхтонкие провода.

Работа компьютера будет состоять в том, чтобы считывать и анализировать мозговую деятельность человека, а затем передавать эту информацию по беспроводной сети на ноутбук или планшет.

Для испытания идеальным кандидатом был бы взрослый человек до 40 лет, у которого парализованы четыре конечности.

Такому пациенту, скорее всего, вставили бы имплант Neuralink в так называемый участок кистей промоторной коры головного мозга, управляющий руками, запястьями и предплечьями.

Цель состоит в том, чтобы показать, что устройство может безопасно собирать полезные данные из той части мозга пациента, являющегося ключевым шагом в попытках Neuralink превратить мысли человека в ряд команд, которые может понять компьютер.

Несколько компаний и исследовательских групп уже создали импланты, которые могут помочь пациентам выполнять базовые задачи своими мыслями, например, кликать объекты на экране с помощью курсора.

Neuralink обещает, что продукт может улучшить жизнь миллионов людей, страдающих от паралича, инсульта, а также потери слуха и зрения.

Напомним, Илон Маск назвал самую большую угрозу для человечества.

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