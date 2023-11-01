Илон Маск назвал самую большую угрозу для человечества

Человечество впервые сталкивается с ситуацией, когда появилось нечто, что будет гораздо умнее самого умного человека.

Американский миллиардер Илон Маск, владевший акциями в OpenAI – компании, разработавшей ChatGPT – перед тем, как продать ее Microsoft в 2018 году, заявил, что искусственный интеллект является наибольшей угрозой для человечества.

Свое заявление он сделал на международном саммите по безопасности ИИ, организованном премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, сообщает Daily Star.

Маск подчеркнул, что человечество впервые сталкивается с ситуацией, когда появилось нечто, что будет гораздо умнее самого умного человека.

“Вы знаете, мы не сильнее или быстрее других созданий, но мы умнее. И вот мы, впервые в истории человечества, столкнулись с чем-то, что будет намного умнее нас. Поэтому мне непонятно, можем ли мы действительно контролировать что-то подобное... Я считаю, что это один из экзистенциальных рисков, с которыми мы сталкиваемся, и он, пожалуй, самый актуальный”, — цитирует издание заявление миллиардера.

Он также подчеркнул, что хотел бы "установить рамки" во избежание того, чтобы ИИ стал "большой угрозой" для всех.

“Если у нас будет структура для понимания этого явления, появятся политические предложения или предложенные правила, которые будут разработаны в сотрудничестве с компаниями ИИ. Тогда, если мы проведем аналогию со спортом, верят ли команды в игре, что существуют "правильные" правила, по которым все должны играть? Это то, что мы хотим установить, но я не знаю, какие "правильные" правила", — сказал Илон Маск.

Напомним, "крестные родители" искусственного интеллекта опасаются, что он может выйти из-под контроля, поэтому предлагают возложить ответственность за ущерб от ИИ на компании-разработчики.

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