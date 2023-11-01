Ілон Маск назвав найбільшу загрозу для людства

Людство вперше стикається із ситуацією, коли з’явилося щось, що буде набагато розумнішим за найрозумнішу людину.

Американський мільярдер Ілон Маск , який володів акціями в OpenAI - компанії, яка розробила ChatGPT - перед тим, як продати її Microsoft у 2018 році, заявив, що штучний інтелект є найбільшою загрозою для людства.

Свою заяву він зробив на міжнародному саміті з безпеки ШІ, організованому прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком, повідомляє Daily Star.

Маск наголосив, що людство вперше стикається із ситуацією, коли з’явилося щось, що буде набагато розумнішим за найрозумнішу людину.

“Ви знаєте, ми не сильніші чи швидші за інших створінь, але ми розумніші. І ось ми, вперше в історії людства, зіткнулися з чимось, що буде набагато розумнішим за нас. Тож мені незрозуміло, чи ми можемо справді контролювати щось подібне... Я вважаю, що це один із екзистенційних ризиків, з якими ми стикаємося, і він, мабуть, найактуальніший”, - цитує видання заяву мільярдера.

Він також наголосив, що хотів би “встановити рамки” для уникнення того, щоб ШІ став “великою загрозою” для всіх.

“Коли ми матимемо структуру для розуміння цього явища, з’являться політичні пропозиції або запропоновані правила, які будуть розроблені у співпраці з компаніями ШІ. Тоді, якщо ми проведемо аналогію зі спортом, чи вірять команди в грі, що існують “правильні” правила, за якими всі повинні грати? Це те, що ми хочемо встановити, але я не знаю, які “правильні” правила”, – сказав Ілон Маск.

Нагадаємо, "хрещені батьки" штучного інтелекту остерігаються, що він може вийти з-під контролю, тому пропонують покласти відповідальність за шкоду від ШІ на компанії-розробників.

Читайте також: