"Їм буде не до України": експерт розповів про військові плани РФ та майбутню кризу

Російські війська будуть зосереджувати свій тиск на Авдіївці, щоб спробувати її взяти. Військово-політичне керівництво РФ намагатиметься подати це якщо не як перелом у війні, то як дуже важливий успіх – набагато важливіший, ніж взяття Бахмута.

Про це в інтерв'ю Дмитру Гордону сказав професор Валерій Соловей.

Криза перейде у відкриту фазу

У випадку Авдіївки ціна буде не нижчою, наголошує професор, якщо не вищою. Вважають, що це і деякі скорочення в постачанні озброєння та боєприпасів Заходу змусить Україну вийти на мирний трек.

"Я думаю, що це триватиме до переходу політичної кризи у Росії у відкриту форму. Вона перейде у відкриту форму, судячи з того, що я знаю, вже наступного року. Коли перейде все у відкриту фазу, я думаю, що буде не до України просто. Тому увага буде зменшена", – каже Соловей.

Професор додав, що загалом є значна група російської еліти, чисельно вона навіть переважає, яка готова до найширшого компромісу з Україною.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов сказав, що сьогодні Росія прагне перейти в якісь перемовини, консультації, як вони зараз починають говорити. Це свідчить про те, що вони усвідомили: перемогти Україну військовим шляхом спроможності у РФ немає.

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