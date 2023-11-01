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"Це тільки внутрішня дестабілізація": Данілов про бажання РФ до перемовин та її новий план

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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"Це тільки внутрішня дестабілізація": Данілов про бажання РФ до перемовин та її новий план

Секретар РНБО Олексій Данілов / Фото: РНБО

Традиційно, час від часу РФ повертається до теми перемовин.

Сьогодні Росія прагне перейти в якісь перемовини, консультації, як вони зараз починають говорити. Це свідчить про те, що вони усвідомили: перемогти Україну військовим шляхом спроможності у РФ немає.

Про це в ефірі телемарафону сказав секретар РНБО Олексій Данілов.

Активно працюють

Як наголошує Данілов, росіяни будуть запускати інший план. Однак, слід зауважити, що до подібних речей вони вдавалися і раніше.

"Це тільки внутрішня дестабілізація. Вони готують свої політичні проєкти, вони готують на сьогодні російськомовну фронду, яка була, на жаль, постійно присутня у ВР. Вони зараз збираються відроджувати рухи, які вже давно були на політичному цвинтарі на кшталт "Жінки за мир" і багато-багато інших речей. Вони зараз цим питанням активно займаються", – підсумував секретар РНБО.

Раніше Данілов також прокоментував можливості РФ завдавати ударів по інфраструктурі України.

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Дата публікації
Перегляди
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