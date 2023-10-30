Данілов прокоментував масові заворушення в Махачкалі

Масові антиізраїльські заворушення у Махачкалі в Дагестані швидше за все розширюватимуть географію на території Російської Федерації.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони та оборони України Олексій Данілов.

Данілов каже, що зараз фіксується тенденція офіційної антиізраїльської позиції з боку політичного керівництва Росії.

"Диктатура, фашизм і російський нацизм завжди крокують поруч з антисемітизмом: події в Махачкалі, обійми з ХАМАС, заборона діяльності СОХНУТ, брудні жарти Путіна про євреїв - тенденція, що набирає силу, офіційної антиізраїльської позиції Кремля", - наголосив він.

За словами секретаря РНБО, в Росії вже не може почуватися в безпеці жоден єврей або громадянин Ізраїлю. Що більше, прогнозує він, антиізраїльські настрої у країні-агресорці будуть зростати. Це може супроводжуватися подальшими спалахами насильства в інших містах та регіонах.

"Початок у Росії чорносотенських погромів - питання часу. Росія однаково ненавидить всі народи, які обирають свободу", - наголошує він.

Як повідомлялося, внаслідок масових заворушень в аеропорту столиці Дагестану постраждали понад 20 осіб. Аеродром розгромлений.

Нагадаємо, останніми днями на території Північно-Кавказького федерального округу РФ, де проживає багато мусульман, відбуваються антиізраїльські акції, які можуть перетворитися на справжні єврейські погроми.

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