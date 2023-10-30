Руслану Писанку перепоховали у Києві

Вдівець легендарної Руслани Писанки – Ігор Ісаков – перепоховав прах покійної ведучої та її мами.

Про це й своєму Telegram-каналі розповів ведучий "Сніданку з 1+1" Єгор Гордєєв. До слова, раніше прах покійної Руслани Писанки був у крипті Спасо-Преображенського собору. Однак легендарну ведучу разом з мамою поховали на одному з цвинтарів Києва, де вже поховані її брат та батько.

Ігор Ісаков та Руслана Писанка

"Телефонував чоловік Русі Ігор Ісаков. Спокійний і полегшений. Руся тепер вдома. Разом з батьком, мамою, братом і родичами. Ми перепоховали Русю. Вона у крипті, як на сцені. Час зійти і спокійно піти далі", - передав розмову з Ігорем Ісаковим Єгор Гордєєв.

Зазначимо, ведучої Руслани Писанки не стало 19 липня 2022 року. Артистка пішла з життя у Німеччині, де вона боролася з тяжкою хворобою – рак. Прощання з Русланою Писанкою відбулося 21 серпня минулого року в Спасо-Преображенському соборі.

Руслана Писанка / Фото: Сергій Мельниченко

Нагадаємо, нещодавно пішла з життя легендарна українська співачка Ніна Матвієнко. Прощання з виконавицею відбулося в Національній Філармонії України, після чого її поховали на Звіринецькому кладовищі.

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