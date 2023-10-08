Ніна Матвієнко померла

Сьогодні, 8 жовтня, стало вдіомо, що з життя пішла Народна артистка України, легенда Ніна Матвієнко.

Про смерть співачки на своїй сторінці у соцмережі повідомила донька артистки, співачка Тоня Матвієнко. Вона запостила фотографію Ніни Митрофанівни і кортко її підписала: "Мама померла". Що стало причиною смерті легендарної української виконавиці, Тоня Матвієнко не уточнила. Ніні Матвієнко було 75 років.

Померла Ніна Матвієнко / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Співчуття Тоні Матвієнко висловило багато зіркових колег.

"Обіймаю! Вічна пам'ять", - написала Соломія Вітвіцька.

"Боже, як боляче. Тримайтеся. Наші найщиріші співчуття. Вічна та світла памʼять", - Світлана Тарабарова.

"Не віриться… Світла пам’ять… Найщиріші співчуття…" - Григорій Решетнік.

"Світла памʼять! Співчуваємо! Обіймаємо міцно!" - Сніжана Бабкіна.

Зазначимо, що Ніну Митрофанівну Матвієнко називали "душею української пісні". Вона співала з дитинства. Протягом 21 року Ніна Митрофанівна була солісткою в хорі "Верьовки" і стільки ж в камерному оркестрі "Київська камерата", з якими працювала і донині. У репертуарі співачки було багато народних пісень, серед них обрядові, ліричні, гумористичні, пісні-балади, українські пісні 17 – 18 сторіччя. Окрім того Матвієнко зіграла в чиималій кількості телевистав, таких як "Маруся Чурай", "Катерина Білокур", "Розлилися води на чотири броди", художніх фільмах "Солом'яні дзвони", "Пропала грамота" та в радіовиставах "Політ стріли", "Кларнети ніжності".

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