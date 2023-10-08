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Угруповання "Хезболла" обстріляло Ізраїль – ЦЕХАЛ у відповідь атакував Ліван (відео)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
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Час на прочитання
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Угруповання "Хезболла" обстріляло Ізраїль – ЦЕХАЛ у відповідь атакував Ліван (відео)

Прапор Ізраїля / Фото: ТСН.ua

Ліванське угруповання "Хезболла" обстріляло Ізраїль "на знак солідарності" з палестинцями.

Ліванське терористичне угруповання "Хезболла" заявило про обстріл Ізраїля ракетами і мінометами "на знак солідарності" з палестинцями. Армія оборони Ізраїлю у відповідь атакувала Ліван артилерією та безпілотниками.  

Про це пише The Times of Israel.

"Хезболла" заявила про пуск "десятки ракет і снарядів" по трьох ізраїльських позиціях у спірному районі Маунт-Дов "на знак солідарност" і з атакою ХАМАС на Ізраїль.

Там також заявили про прямий удар по ізраїльських позиціях.

У свою чергу армія оборони Ізраїлю заявила, що відповіла артилерійськими ударами та ударом з безпілотників. Про жертви серед ліванців після відповіді Ізраїля наразі невідомо.

"Хезболла" була сформована у відповідь на ізраїльську окупацію Лівану 1982 року. Як політична партія "Хезболла" зараз має 14 своїх представників у парламенті Лівану. Також угруповання майже повністю контролює південну частину території Лівану.

Напад ХАМАСу на Ізраїль

Вранці 7 жовтня 2023 року бойовики ХАМАС атакували Ізраїль. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль перебуває в стані війни.

Старший військовий командувач ХАМАС Мохаммад Дейф заявив, що ХАМАС виступив по Ізраїлю понад 5000 ракет під час так званої операції "Потоп Аль-Акса". 

Бойовики терористичного угруповання ХАМАС захопили кілька десятків заручників у Ізраїлі, серед яких є цивільні та військові. Частину з них вже звільнили з їдальні у Беері.

Армія оборони Ізраїлю також оголосила про закриту зону в районі Сектору Гази. Ізраїльскі військові заявили, що тепер вхід до закритої зони буде суворо заборонений, також туди припиняється подача електроенергії, палива та товарів.

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Дата публікації
Перегляди
1543
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