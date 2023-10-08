Окупанти вдарили "Іскандером" по Костянтинівці, серед постраждалих – дитина

Окупаційна армія РФ вранці, 8 жовтня, завдала ракетного удару "Іскандером" по Костянтинівці Донецької області. Серед поранених – дитина.

Про це розповів очільник Костянтинівської МВА Олексія Рослов, пише "Суспільне".

За його словами, обстріл відбувся о 6:25 крилатою ракетою "Іскандер".

"Наразі відомо про чотирьох поранених, з них одна дитина 2014 року народження", - розповів Рослов.

Також внаслідок обстрілів були пошкоджені: 10 багатоповерхівок; 19 приватних будинків; газогін; електромережа.

Нагадаємо, у ніч проти 8 жовтня росіяни знову обстрілювали Херсон та область. Серед постраждалих – 27-річна жінка та її 9-місячна донька.

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