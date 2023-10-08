Розвідка Британії повідомила про успіхи ЗСУ у районі Великої Новосілки

Упродовж останнього місяця українські війська стабілізували ситуацію в районі селища Велика Новосілка Донецької області.

Про це йдеться у новому звіті Міноборони Британії.

Зазначається, що ще в червні-липні на цій ділянці велися інтенсивні бойові дії.

"За літо Україна майже напевно звільнила щонайменше 125 квадратних кілометрів території на цьому напрямку", – оцінює відомство.

Зокрема, ЗСУ вдалося "скували" частини 36-ї і 5-ї загальновійськових армій Східного військового округу Росії, не дозволивши їм посилити інші напрямки, а також десантні підрозділи.

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"Хоча ситуація на цьому напрямку стабілізувалася, російські війська, ймовірно, залишаються в оборонній позиції, щоб захиститися від можливих майбутніх українських наступальних операцій", – йдеться в огляді.

Крім того, британські аналітики прогнозують, що російські війська навряд чи відступлять із цього напрямку протягом наступних шести тижнів.

Додамо, внаслідок російської атаки 7 жовтня по селі Біленьке Запорізького району загинули двоє людей.

Яка ситуація на фронті

Російські загарбники намагаються завадити українським військам просуватися на північ від Бахмута.

Збройні сили здійснюють наступальні операції на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Українські війська мали частковий успіх північно-східніше Андріївки Донецької області.

Росія намагатиметься використати напад бойовиків ХАМАС на Ізраїль для своїх інформаційних операцій, щоб зменшити допомогу для України зі сторони країн Заходу.

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