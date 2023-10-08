Разведка Британии сообщила об успехах ВСУ в районе Великой Новоселки

За последний месяц украинские войска стабилизировали ситуацию в районе поселка Большая Новоселка Донецкой области.

Об этом говорится в новом отчете Минобороны Великобритании.

Отмечается, что еще в июне-июле на этом участке велись интенсивные боевые действия.

"За лето Украина почти наверняка уволила по меньшей мере 125 квадратных километров территории в этом направлении", – оценивает ведомство.

В частности, ВСУ удалось "сковать" части 36-й и 5-й общевойсковых армий Восточного военного округа России, не позволив им усилить другие направления, а также десантные подразделения.

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"Хотя ситуация в этом направлении стабилизировалась, российские войска, вероятно, остаются в оборонной позиции, чтобы защититься от возможных будущих украинских наступательных операций", – говорится в обзоре.

Кроме того, британские аналитики прогнозируют, что российские войска вряд ли отступят по этому направлению в течение следующих шести недель.

Добавим, в результате российской атаки 7 октября по селе Беленькое Запорожского района погибли два человека.

Какая ситуация на фронте

Российские захватчики пытаются помешать украинским войскам продвигаться к северу от Бахмута.

Вооруженные силы осуществляют наступательные операции на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. Украинские войска имели частичный успех северо-восточнее Андреевки Донецкой области.

Россия будет пытаться использовать нападение боевиков ХАМАС на Израиль для своих информационных операций, чтобы снизить помощь для Украины со стороны стран Запада.

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