Разведка Британии сообщила об успехах ВСУ в районе Великой Новоселки

ВСУ имеют успехи в Донецкой области.
За последний месяц украинские войска стабилизировали ситуацию в районе поселка Большая Новоселка Донецкой области.
Об этом говорится в новом отчете Минобороны Великобритании.
Отмечается, что еще в июне-июле на этом участке велись интенсивные боевые действия.
"За лето Украина почти наверняка уволила по меньшей мере 125 квадратных километров территории в этом направлении", – оценивает ведомство.
В частности, ВСУ удалось "сковать" части 36-й и 5-й общевойсковых армий Восточного военного округа России, не позволив им усилить другие направления, а также десантные подразделения.
"Хотя ситуация в этом направлении стабилизировалась, российские войска, вероятно, остаются в оборонной позиции, чтобы защититься от возможных будущих украинских наступательных операций", – говорится в обзоре.
Кроме того, британские аналитики прогнозируют, что российские войска вряд ли отступят по этому направлению в течение следующих шести недель.
Добавим, в результате российской атаки 7 октября по селе Беленькое Запорожского района погибли два человека.
Какая ситуация на фронте
Российские захватчики пытаются помешать украинским войскам продвигаться к северу от Бахмута.
Вооруженные силы осуществляют наступательные операции на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. Украинские войска имели частичный успех северо-восточнее Андреевки Донецкой области.
Россия будет пытаться использовать нападение боевиков ХАМАС на Израиль для своих информационных операций, чтобы снизить помощь для Украины со стороны стран Запада.