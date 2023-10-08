Россияне атаковали Запорожье дронами-камикадзе: количество жертв возросло

В результате российской атаки 7 октября по селе Беленькое Запорожского района погибли два человека.

Об этом сообщает пресс-служба Запорожской ОВА.

Жертвами окупантов стали женщина 46 лет и 71-летний мужчина.

Кроме того, ранения получили 30-летний мужчина и 35-летняя женщина, оперативно доставленные в лечебные учреждения.

"В общей сложности за сутки враг нанес 133 удара по 21 населенному пункту Запорожской области", — говорится в сообщении.

Напомним, оккупационные войска атаковали Запорожье двумя иранскими дронами-камикадзе. Они попали в объекты критической инфраструктуры города.

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