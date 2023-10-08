Оккупанты ударили "Искандером" по Константиновке, среди пострадавших — ребенок

Россияне в очередной раз атаковали Константиновку в Донецкой области.

Оккупационная армия РФ утром, 8 октября, нанесла ракетный удар "Искандером" по Константиновке Донецкой области. Среди раненых – ребенок.

Об этом рассказал глава Константиновской ГВА Алексея Рослов, пишет "Суспільне".

По его словам, обстрел произошел в 6:25 крылатой ракетой "Искандер".

"Пока известно о четырех раненых, из них один ребенок 2014 года рождения", — рассказал Рослов.

Также в результате обстрелов были повреждены: 10 многоэтажек; 19 частных домов; газопровод; электросеть.

Напомним, в ночь на 8 октября россияне снова обстреливали Херсон и область. Среди пострадавших – 27-летняя женщина и ее 9-месячная дочь.

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