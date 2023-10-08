Группировка "Хезболла" обстреляла Израиль – ЦЕХАЛ в ответ атаковал Ливан (видео)

Ливанская группировка "Хезболла" обстреляла Израиль "в знак солидарности" с палестинцами.
Ливанская террористическая группировка "Хезболла" заявила об обстреле Израиля ракетами и минометами "в знак солидарности" с палестинцами. Армия обороны Израиля в ответ атаковала Ливан артиллерией и беспилотниками.
Об этом пишет The Times of Israel.
"Хезболла" заявила о пуске "десятки ракет и снарядов" по трем израильским позициям в спорном районе Маунт-Дов "в знак солидарности" с атакой ХАМАС на Израиль.
Фотажные shows mortars fired from Lebanon landing in the Mount Dov area pic.twitter.com/qoVK9aEw3X— Emanuel (Mannie), Fabian (@manniefabian) October 8, 2023
Там также заявили о прямом ударе по израильским позициям.
В свою очередь, армия обороны Израиля заявила, что ответила артиллерийскими ударами и ударом с беспилотников. О жертвах среди ливанцев после ответа Израиля пока неизвестно.
Зионистский артиллерийский лагерь на территории Lebanese в Kfarshuba Hills and Mariye village, South Lebanon. pic.twitter.com/6R32TnF6zQ— Angelo Giuliano (@Angelo4justice3) Октябрь 8, 2023
"Хезболла" была сформирована в ответ на израильскую оккупацию Ливана в 1982 году. Как политическая партия "Хезболла" сейчас имеет 14 своих представителей в парламенте Ливана. Также группировка почти полностью контролирует южную часть территории Ливана.
Нападение ХАМАСа на Израиль
Утром 7 октября 2023 года боевики ХАМАСа атаковали Израиль. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны.
Старший военный командующий ХАМАС Мохаммад Дейф заявил, что ХАМАС выступил по Израилю более 5000 ракет в ходе так называемой операции "Потоп Аль-Акса".
Боевики террористической группировки ХАМАС захватили несколько десятков заложников в Израиле, среди которых гражданские и военные. Часть из них уже освободили из столовой в Беэри.
Армия обороны Израиля также объявила о закрытой зоне в районе сектора Газа. Израильские военные заявили, что теперь вход в закрытую зону будет строго запрещен, также туда прекращается подача электроэнергии, топлива и товаров.
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