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Группировка "Хезболла" обстреляла Израиль – ЦЕХАЛ в ответ атаковал Ливан (видео)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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Группировка "Хезболла" обстреляла Израиль – ЦЕХАЛ в ответ атаковал Ливан (видео)

Флаг Израиля / Фото: ТСН.ua

Ливанская группировка "Хезболла" обстреляла Израиль "в знак солидарности" с палестинцами.

Ливанская террористическая группировка "Хезболла" заявила об обстреле Израиля ракетами и минометами "в знак солидарности" с палестинцами. Армия обороны Израиля в ответ атаковала Ливан артиллерией и беспилотниками.

Об этом пишет The Times of Israel.

"Хезболла" заявила о пуске "десятки ракет и снарядов" по трем израильским позициям в спорном районе Маунт-Дов "в знак солидарности" с атакой ХАМАС на Израиль.

Там также заявили о прямом ударе по израильским позициям.

В свою очередь, армия обороны Израиля заявила, что ответила артиллерийскими ударами и ударом с беспилотников. О жертвах среди ливанцев после ответа Израиля пока неизвестно.

"Хезболла" была сформирована в ответ на израильскую оккупацию Ливана в 1982 году. Как политическая партия "Хезболла" сейчас имеет 14 своих представителей в парламенте Ливана. Также группировка почти полностью контролирует южную часть территории Ливана.

Нападение ХАМАСа на Израиль

Утром 7 октября 2023 года боевики ХАМАСа атаковали Израиль. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны.

Старший военный командующий ХАМАС Мохаммад Дейф заявил, что ХАМАС выступил по Израилю более 5000 ракет в ходе так называемой операции "Потоп Аль-Акса".

Боевики террористической группировки ХАМАС захватили несколько десятков заложников в Израиле, среди которых гражданские и военные. Часть из них уже освободили из столовой в Беэри.

Армия обороны Израиля также объявила о закрытой зоне в районе сектора Газа. Израильские военные заявили, что теперь вход в закрытую зону будет строго запрещен, также туда прекращается подача электроэнергии, топлива и товаров.

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Дата публикации
Просмотры
1863
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