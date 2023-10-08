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В боях с оккупантами погиб чемпион Украины по боксу

В боях с оккупантами погиб чемпион Украины по боксу

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
8717
Время на прочтение
1 мин
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В боях с оккупантами погиб чемпион Украины по боксу

В боях с оккупантами погиб мастер спорта

Чемпион за свою карьеру провел 117 поединков, из которых 86 выиграл.

В боях с российскими оккупантами на Запорожском погиб мастер спорта по боксу из Хмельницкого Александр Черный.

Об этом сообщает Федерация бокса Хмельницкой области.

Александр был чемпионом Украины по боксу среди молодежи 2003 года, членом сборной страны, победителем и призером всеукраинских и международных турниров.

Чемпион за свою карьеру провел 117 поединков, из которых 86 выиграл.

"Надежный друг, можно всегда рассчитывать в трудных ситуациях, ответственный, всегда подстраховочный, жесткий", — так в свое время отзывался об Александре его товарище и тренере Григории Барбаке.

В боях с оккупантами погиб мастер спорта / ©
В боях с оккупантами погиб мастер спорта
В боях с оккупантами погиб мастер спорта / ©
В боях с оккупантами погиб мастер спорта

Ранее мы сообщали, что в штурмовом бою под селом Роботы, что на Запорожском направлении, погиб известный украинский музыкант Андрей Чепиль.

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Дата публикации
Просмотры
8717
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