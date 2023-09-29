В Донецкой области погиб сын председателя РГА, 21-летний нацгвардеец Константин Ковтун

Жизнь воина оборвалась 24 сентября во время выполнения боевого задания на территории Донецкой области.

В боях Донецкой области погиб 21-летний нацгвардеец, командир разведывательного взвода Константин Ковтун из города Нежин Черниговской области.

О потере известили в Нежинском городском совете.

Константин – сын председателя Нежинской районной государственной (военной) администрации Григория Ковтуна.

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27 сентября 2023 года епископ Черниговский и Нежинский Антоний совершил в Свято-Николаевском храме ВЦУ города Нежина чин похорон погибшего воина Константина Ковтуна.

Константин Ковтун родился 6 июня 2002 года, имел младшее офицерское звание "лейтенант". Он служил в штурмовой бригаде "Буревій" Национальной гвардии Украины. На войне был командиром разведывательного взвода одного из батальонов особого назначения бригады.

21-летний командир разведвзвода бригады НГУ "Буревій" Константин Ковтун / Фото: из соцсетей

Жизнь защитника оборвалась 24 сентября во время выполнения боевого задания на территории Донецкой области.

Напомним, во время защиты Украины от российского нашествия погиб харьковский поэт Алексей Ивакин.

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