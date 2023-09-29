В Донецкой области погиб сын председателя РГА, 21-летний нацгвардеец Константин Ковтун

Жизнь воина оборвалась 24 сентября во время выполнения боевого задания на территории Донецкой области.
В боях Донецкой области погиб 21-летний нацгвардеец, командир разведывательного взвода Константин Ковтун из города Нежин Черниговской области.
О потере известили в Нежинском городском совете.
Константин – сын председателя Нежинской районной государственной (военной) администрации Григория Ковтуна.
27 сентября 2023 года епископ Черниговский и Нежинский Антоний совершил в Свято-Николаевском храме ВЦУ города Нежина чин похорон погибшего воина Константина Ковтуна.
Константин Ковтун родился 6 июня 2002 года, имел младшее офицерское звание "лейтенант". Он служил в штурмовой бригаде "Буревій" Национальной гвардии Украины. На войне был командиром разведывательного взвода одного из батальонов особого назначения бригады.
Жизнь защитника оборвалась 24 сентября во время выполнения боевого задания на территории Донецкой области.
Напомним, во время защиты Украины от российского нашествия погиб харьковский поэт Алексей Ивакин.
Читайте также: