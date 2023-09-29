Как избавиться от запаха пота на одежде: 6 копеечных средств, чтобы легко решить проблему

Как убрать запах пота из одежды и что делать, чтобы в дальнейшем избежать этой неприятности.
Бывает так, что запах пота въедается в одежду и от него достаточно сложно избавиться. Иногда приходится стирать вещи по нескольку раз, что создает много неудобств. Но от этого неприятного запаха можно избавиться с помощью подручных способов, а средства для этого, наверное, есть у каждого в доме.
Как убрать запах пота из одежды: 6 безотказных средств
- Пищевая сода. Справиться с неприятным запахом пота поможет сода. Ее нужно добавить в небольшое количество стирального порошка в пропорции 2:1 и засыпать эту смесь в стиральную машину. Если запах очень въелся, можно просто на ночь замочить вещь в растворе воды и соды, а утром выполоскать одежду без стирки.
- Уксус. Его нужно смешать со стиральным средством или оставить одежду на ночь в растворе воды и уксуса в пропорции 1:3. На следующий день одежду можно стирать обычно, но нельзя пользоваться во время стирки отбеливающим средством. Так как вы можете повредить ткань.
- Хозяйственное мыло. Чтобы избавиться от запаха пота на одежде, очень хорошо справится хозяйственное мыло. Нужно потереть мылом те места, откуда идет запах, и оставить на несколько часов. После этого одежду можно стирать как обычно. Если одежда уже постирана, то стоит просто выполоскать вещь.
- Соль. Это один из лучших методов, чтобы избавиться от запаха пота на одежде. Надо сделать раствор из столовой ложки соли и теплой воды. Обработайте этим раствором загрязненные места на одежде, затем можно стирать обычным способом.
- Лимонный сок. Чтобы избавиться от неприятного запаха пота, нужно на проблемное место выжать сок из лимона. После того подержать несколько минут, тщательно выполоскать и постирать как обычно.
- Спирт. Эта жидкость убирает все запахи из одежды, а заодно и продезинфицирует ткань. Для этого следует развести спирт с водой в пропорции 1:1, обработать проблемные участки одежды и высушить. Стирать дополнительно вещь не нужно.
Что делать, если запах пота не отстирывается
Когда даже после стирки запах пота остается на одежде, нужно применить дополнительные средства, они очень просты, однако действенны.
- Холод. Если дома нет никаких подручных средств, можно решить проблему запаха пота на одежде с помощью холода. Нужно положить вещь в морозилку на час, а затем постирать. И запаха пота на одежде не будет.
- Специализированные средства. Если народные методы не помогли, тогда следует прибегнуть к специализированным магазинным средствам, которые отлично справятся с неприятным запахом пота.
- Повторная стирка. Также может помочь повторная стирка, если вы с первого раза не вывели неприятный запах из одежды, с помощью кислородных средств.
Как избежать запаха от пота на одежде
Чтобы не попадать в такую неприятность, следует пользоваться дезодорантами, носить одежду из натуральных тканей и менять ее каждый день. А чтобы придать одежде приятный аромат, есть несколько простых рекомендаций.
- Следует пользоваться не только стиральным порошком, но и добавлять кондиционер.
- Одежду нужно сушить там, где не будет лишних запахов, не стоит развешивать ее в ванной или на кухне.
- Перед сборкой в шкаф, одежду следует тщательно высушить, чтобы не было запаха сырости или плесени.
- Под основную одежду можно надеть майку, чтобы она впитывала в себя пот из тела, тогда вещи будут без запаха пота.
- Можно использовать специальный нейтрализатор запахов для одежды и распылять его на проблемные участки.
Читайте также:
Как почистить пальто и избавиться от устаревших пятен без стирки и химчистки
По две ложки в каждую пару обуви и носки будут оставаться чистыми: попробуйте этот и другие лайфгаки