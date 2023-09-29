Как избавиться от запаха пота на одежде: 6 копеечных средств, чтобы легко решить проблему

Как убрать запах пота из одежды и что делать, чтобы в дальнейшем избежать этой неприятности.

Бывает так, что запах пота въедается в одежду и от него достаточно сложно избавиться. Иногда приходится стирать вещи по нескольку раз, что создает много неудобств. Но от этого неприятного запаха можно избавиться с помощью подручных способов, а средства для этого, наверное, есть у каждого в доме.

Как убрать запах пота из одежды: 6 безотказных средств

Пищевая сода. Справиться с неприятным запахом пота поможет сода. Ее нужно добавить в небольшое количество стирального порошка в пропорции 2:1 и засыпать эту смесь в стиральную машину. Если запах очень въелся, можно просто на ночь замочить вещь в растворе воды и соды, а утром выполоскать одежду без стирки.

Справиться с неприятным запахом пота поможет сода. Ее нужно добавить в небольшое количество стирального порошка в пропорции 2:1 и засыпать эту смесь в стиральную машину. Если запах очень въелся, можно просто на ночь замочить вещь в растворе воды и соды, а утром выполоскать одежду без стирки. Уксус. Его нужно смешать со стиральным средством или оставить одежду на ночь в растворе воды и уксуса в пропорции 1:3. На следующий день одежду можно стирать обычно, но нельзя пользоваться во время стирки отбеливающим средством. Так как вы можете повредить ткань.

Его нужно смешать со стиральным средством или оставить одежду на ночь в растворе воды и уксуса в пропорции 1:3. На следующий день одежду можно стирать обычно, но нельзя пользоваться во время стирки отбеливающим средством. Так как вы можете повредить ткань. Хозяйственное мыло. Чтобы избавиться от запаха пота на одежде, очень хорошо справится хозяйственное мыло. Нужно потереть мылом те места, откуда идет запах, и оставить на несколько часов. После этого одежду можно стирать как обычно. Если одежда уже постирана, то стоит просто выполоскать вещь.

Чтобы избавиться от запаха пота на одежде, очень хорошо справится хозяйственное мыло. Нужно потереть мылом те места, откуда идет запах, и оставить на несколько часов. После этого одежду можно стирать как обычно. Если одежда уже постирана, то стоит просто выполоскать вещь. Соль. Это один из лучших методов, чтобы избавиться от запаха пота на одежде. Надо сделать раствор из столовой ложки соли и теплой воды. Обработайте этим раствором загрязненные места на одежде, затем можно стирать обычным способом.

Это один из лучших методов, чтобы избавиться от запаха пота на одежде. Надо сделать раствор из столовой ложки соли и теплой воды. Обработайте этим раствором загрязненные места на одежде, затем можно стирать обычным способом. Лимонный сок. Чтобы избавиться от неприятного запаха пота, нужно на проблемное место выжать сок из лимона. После того подержать несколько минут, тщательно выполоскать и постирать как обычно.

Чтобы избавиться от неприятного запаха пота, нужно на проблемное место выжать сок из лимона. После того подержать несколько минут, тщательно выполоскать и постирать как обычно. Спирт. Эта жидкость убирает все запахи из одежды, а заодно и продезинфицирует ткань. Для этого следует развести спирт с водой в пропорции 1:1, обработать проблемные участки одежды и высушить. Стирать дополнительно вещь не нужно.

Что делать, если запах пота не отстирывается

Когда даже после стирки запах пота остается на одежде, нужно применить дополнительные средства, они очень просты, однако действенны.

Холод. Если дома нет никаких подручных средств, можно решить проблему запаха пота на одежде с помощью холода. Нужно положить вещь в морозилку на час, а затем постирать. И запаха пота на одежде не будет.

Если дома нет никаких подручных средств, можно решить проблему запаха пота на одежде с помощью холода. Нужно положить вещь в морозилку на час, а затем постирать. И запаха пота на одежде не будет. Специализированные средства. Если народные методы не помогли, тогда следует прибегнуть к специализированным магазинным средствам, которые отлично справятся с неприятным запахом пота.

Если народные методы не помогли, тогда следует прибегнуть к специализированным магазинным средствам, которые отлично справятся с неприятным запахом пота. Повторная стирка. Также может помочь повторная стирка, если вы с первого раза не вывели неприятный запах из одежды, с помощью кислородных средств.

Как избежать запаха от пота на одежде

Чтобы не попадать в такую неприятность, следует пользоваться дезодорантами, носить одежду из натуральных тканей и менять ее каждый день. А чтобы придать одежде приятный аромат, есть несколько простых рекомендаций.

Следует пользоваться не только стиральным порошком, но и добавлять кондиционер.

Одежду нужно сушить там, где не будет лишних запахов, не стоит развешивать ее в ванной или на кухне.

Перед сборкой в шкаф, одежду следует тщательно высушить, чтобы не было запаха сырости или плесени.

Под основную одежду можно надеть майку, чтобы она впитывала в себя пот из тела, тогда вещи будут без запаха пота.

Можно использовать специальный нейтрализатор запахов для одежды и распылять его на проблемные участки.

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