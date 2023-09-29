В РФ растут триллионные долги на фоне войны в Украине: озвучены цифры

РФ в первой половине 2023 года выполнила долг по дефициту в размере 2,35 трлн рублей.

Государственный долг страны-агрессорки России за первую половину 2023 г. увеличился на 2,2 трлн рублей.

Об этом пишет "Forbes Россия".

Как передает издание, по состоянию на 1 июля, сумма заимствований РФ составляла не более 25 трлн рублей.

"Выросли и расходы на обслуживание государственного долга, на 1 июля они составили 718,1 млрд рублей (на 4% больше, чем в середине 2022 года и на 42% — в середине 2021-го)", — указано в сообщении.

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РФ в первой половине 2023 года выполнила долг по дефициту в размере 2,35 трлн рублей. При этом доходы сократились на 1,64 трлн. рублей (11,7%), а расходы увеличились на 2,2 трлн. рублей (17,5%).

Ранее мы сообщали, что в 2024 году российский диктатор Владимир Путин решил потратить на армию рекордные 11 триллионов рублей. Это почти вдвое больше, чем в 2023 году.

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