Британия ввела новые санкции против РФ: кто попал в список

В Британии заявили, что никогда не признают претензии России на украинскую территорию.
Отмечается, что в список войдут сразу 11 человек. Они планировали использовать фейковые "выборы" для легитимизации незаконного контроля над Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областями и Крымом, которые являются частью суверенной территории Украины.
В частности, в список попали действовавшие непосредственно с целью подрыва Украины и угрозы ее территориальной целостности.
"Среди них: Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России, государственный орган, организовавший фейковые выборы этого месяца и прошлогодние референдумы на незаконно временно контролируемых частях Украины; Наталья Бударина, секретарь ЦИК, один из самых высоких должностных лиц в Центральной избирательной комиссии; Андрей Алексеенко, глава так называемой Херсонской областной администрации; Марина Захарова, председатель так называемой избирательной комиссии в Херсоне", — говорится в сообщении.
Клеверли говорит, что фиктивные выборы в России – это прозрачная, бесполезная попытка легитимизировать ее незаконный контроль над суверенной украинской территорией.
"Нельзя проводить "выборы" в чужой стране", — подчеркнул он.
Также, по его словам, Великобритания никогда не признает претензий России на украинскую территорию.
"Крым, Запорожье, Донецк, Луганск и Херсон – это Украина", – заявил Клеверли.