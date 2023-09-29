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Британия ввела новые санкции против РФ: кто попал в список

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
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Британия ввела новые санкции против РФ: кто попал в список

Санкции против России/Фото из открытых источников

В Британии заявили, что никогда не признают претензии России на украинскую территорию.

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил о новых санкциях для РФ из-за организации оккупантами псевдовыборов на захваченных территориях Украины.
 
Об этом говорится в сообщении британского внешнеполитического ведомства, передает "Европейская правда".

Отмечается, что в список войдут сразу 11 человек. Они планировали использовать фейковые "выборы" для легитимизации незаконного контроля над Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областями и Крымом, которые являются частью суверенной территории Украины.

В частности, в список попали действовавшие непосредственно с целью подрыва Украины и угрозы ее территориальной целостности.

"Среди них: Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России, государственный орган, организовавший фейковые выборы этого месяца и прошлогодние референдумы на незаконно временно контролируемых частях Украины; Наталья Бударина, секретарь ЦИК, один из самых высоких должностных лиц в Центральной избирательной комиссии; Андрей Алексеенко, глава так называемой Херсонской областной администрации; Марина Захарова, председатель так называемой избирательной комиссии в Херсоне", — говорится в сообщении.

Клеверли говорит, что фиктивные выборы в России – это прозрачная, бесполезная попытка легитимизировать ее незаконный контроль над суверенной украинской территорией.

"Нельзя проводить "выборы" в чужой стране", — подчеркнул он.

Также, по его словам, Великобритания никогда не признает претензий России на украинскую территорию.

"Крым, Запорожье, Донецк, Луганск и Херсон – это Украина", – заявил Клеверли.

Бойкот на санкции против РФ

Футбольные сборные ряда стран Европы будут бойкотировать матчи против российских команд в возрастной категории U-17, которые накануне УЕФА вернули в международные соревнования.
 
Российская нефть продолжает дорожать, несмотря на ограничение цен от "Большой семерки".
 
Между тем в Литве заявили, что власти Грузии должны синхронизировать свои действия с другими странами, стремящимися к евроатлантической интеграции и ввести санкции против России.
 
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Дата публикации
Просмотры
64
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