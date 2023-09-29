В украинском МИД напомнили Орбану, какова территория Украины

Венгерский премьер поставил под вопрос перспективу переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз и странно аргументировал свое мнение.

Премьер-министр Венгрии Виктора Орбана считает нереалистичным вступление Украины в ЕС, поскольку, по его мнению, пока продолжается война "неизвестно, какова территория страны". В украинском МИД уже отреагировали на такое дерзкое заявление.

Представитель МИД Олег Николенко на своей странице в Facebook напомнил Орбану, что с 1991 года международно признанные границы Украины остаются неизменными.

“Позитивно отмечаем, что премьер-министр Венгрии заботится о вступлении Украины в Европейский союз. Информируем, что Украина не меняла свою территорию в пределах международно признанных границ”, — отметил представитель украинского внешнеполитического ведомства.

Как сообщает AP, в пятницу, 29 сентября, венгерский премьер поставил под вопрос перспективу Европейского Союза в ближайшее время начать переговоры о присоединении Украины, заявив, что нереально начать процесс вступления со страной, которая находится в состоянии войны.

"Мы не знаем размер территории этой страны, поскольку она все еще находится в состоянии войны, и мы не знаем, сколько ее населения, потому что они убегают... Допустить страну, не зная ее параметров, было бы беспрецедентно", — цитирует информационное агентство комментарий Виктора Орбана по поводу вступления Украины в ЕС в эфире венгерского государственного радио.

Напомним, ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что его страна, являющаяся членом НАТО и ЕС, не будет поддерживать Украину ни в одном вопросе, пока она не восстановит "права" этнических венгров на своей территории.

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