В українському МЗС нагадали Орбану, якою є територія України

Угорський прем’єр поставив під сумнів перспективу переговорів про вступ України до Європейського Союзу та дивно аргументував свою думку.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктора Орбана вважає нереалістичним вступ України до ЄС, оскільки, на його думку, поки триває війна “невідомо, якою є територія країни”. В українському МЗС уже відреагували на таку зухвалу заяву.

Речник МЗС Олег Ніколенко на своїй сторінці у Facebook нагадав Орбану, що від 1991 року міжнародно визнані кордони України залишаються незмінним.

“Позитивно відзначаємо, що прем‘єр-міністр Угорщини турбується про вступ України в Європейський Союз. Інформуємо, що Україна не змінювала своєї території в межах міжнародно визнаних кордонів”, - зауважив представник українського зовнішньополітичного відомства.

Як повідомляє AP, у п’ятницю, 29 вересня, угорський прем’єр поставив під сумнів перспективу Європейського Союзу найближчим часом розпочати переговори про приєднання України, заявивши, що нереально розпочати процес вступу з країною, яка перебуває у стані війни.

“Ми не знаємо розмір території цієї країни, оскільки вона все ще у стані війни, і ми не знаємо, скільки її населення, тому що вони тікають... Допустити країну, не знаючи її параметрів, було б безпрецедентно”, — цитує інформаційне агентство коментар Віктора Орбана з приводу вступу України до ЄС в ефірі угорського державного радіо.

Нагадаємо, раніше угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан заявив, що його країна, яка є членом НАТО та ЄС, не підтримуватиме Україну у жодному питанні, поки вона не відновить "права" етнічних угорців на своїй території.

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