Вступ України до ЄС: європейський дипломат назвав найбільшу перешкоду — Reuters

Уряд прихильного до Москви Віктора Орбана апелюватиме до дискусій з приводу ставлення до етнічних угорців в Україні.

У грудні 2023 року, коли країни ЄС мають вирішити, чи дозволити Україні розпочати переговори про вступ, Угорщина буде для Києва “міцним горішком”. Уряд Віктора Орбана, який неодноразово виявляв свою прихильність до Москви, апелюватиме до дискусій з приводу ставлення до етнічних угорців в Україні.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на високопоставленого дипломата ЄС, який говорив на умовах анонімності.

Чому Угорщина проти вступу України до ЄС

“Для України найбільшою перешкодою є Угорщина та дискусія навколо національних меншин. Політично це буде найважливішою перешкодою”, - наголосив він.

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В агентстві нагадали, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який підтримує тепліші зв'язки з Москвою, ніж багато його колег з ЄС, неодноразово конфліктував з Києвом, зокрема через право етнічних угорців навчатися рідною мовою після того, як у 2017 році Україна ухвалила закон, що обмежує використання мов меншин у школах.

Будапешт також зіткнувся з Києвом через включення угорського OTP Bank до українського списку компаній-спонсорів російської війни.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що наступна оцінка процесу вступу України до ЄС має включати перевірку того, чи дотримуються права угорської громади.

Що заявила президентка Єврокомісії

Цей коментар було зроблено після того, коли президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила Європейському парламенту, що Україна вже досягла “значних успіхів” після того, як минулого року її призначили кандидатом у членство, навіть у той час, коли вона бореться проти вторгнення Росії.

Однак, за її словами, країни-кандидати мають відповідати ряду політичних та економічних критеріїв, щоб розпочати переговори про членство – повинні виконати більш суворі умови щодо демократії, верховенства права та економічних стандартів – перш ніж вони зможуть фактично приєднатися до ЄС.

У червні Європейська комісія заявила, що Київ виконав два із семи кроків на шляху до переговорів, але йому потрібно зробити більше щодо судової реформи, боротьби з корупцією та відмиванням грошей, стримування олігархів і покращення ставлення до меншин.

Дипломати та офіційні особи ЄС кажуть, що два "важковаговики" Євросоюзу, Франція та Німеччина, ймовірно, підтримають початок переговорів, якщо Комісія дасть позитивну оцінку. Звіт очікується в жовтні, але може бути відкладено до листопада, кажуть чиновники.

Нагадаємо, віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна буде готовою до вступу в ЄС через два роки.

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