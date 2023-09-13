Росіяни на Херсонщині скинули з дрона вибухівку на волонтерів та місцевих

Російська терористична армія у середу, 13 вересня, скинула з дрона вибухівку на місцевих та волонтерів у Херсонській області. Постраждало троє людей.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Російські терористи після обіду, 13 вересня, атакували село Зміївка Бериславського району Херсонської області. Вони скинули на волонтерів з дрона вибухівку.

Постраждали троє людей - 54-річна та 53-річний волонтери і 68-річна місцева жителька. Їх з численними травмами госпіталізували. Медики надають допомогу пораненим.

Нагадаємо, російська терористична армія ввечері, 12 вересня, масовано обстріляла населені пункти Херсонської області. Там є потерпілі.

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