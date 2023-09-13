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Росіяни на Херсонщині скинули з дрона вибухівку на волонтерів та місцевих

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Росіяни на Херсонщині скинули з дрона вибухівку на волонтерів та місцевих

Росіяни з дрона атакували Херсонщину / Фото: Міноборони України

Потерпілих госпіталізували.

Російська терористична армія у середу, 13 вересня, скинула з дрона вибухівку на місцевих та волонтерів у Херсонській області. Постраждало троє людей. 

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. 

Російські терористи після обіду, 13 вересня, атакували село Зміївка Бериславського району Херсонської області. Вони скинули на волонтерів з дрона вибухівку. 

Постраждали троє людей - 54-річна та 53-річний волонтери і 68-річна місцева жителька. Їх з численними травмами госпіталізували. Медики надають допомогу пораненим. 

Нагадаємо, російська терористична армія ввечері, 12 вересня, масовано обстріляла населені пункти Херсонської області. Там є потерпілі. 

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Дата публікації
Перегляди
207
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