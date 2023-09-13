Росіяни на Херсонщині скинули з дрона вибухівку на волонтерів та місцевих

Потерпілих госпіталізували.
Російська терористична армія у середу, 13 вересня, скинула з дрона вибухівку на місцевих та волонтерів у Херсонській області. Постраждало троє людей.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Російські терористи після обіду, 13 вересня, атакували село Зміївка Бериславського району Херсонської області. Вони скинули на волонтерів з дрона вибухівку.
Постраждали троє людей - 54-річна та 53-річний волонтери і 68-річна місцева жителька. Їх з численними травмами госпіталізували. Медики надають допомогу пораненим.
Нагадаємо, російська терористична армія ввечері, 12 вересня, масовано обстріляла населені пункти Херсонської області. Там є потерпілі.
Читайте також:
- Росії не вистачає зброї, тому Путін відчайдушно шукає “друзів” — думка аналітикині
- Нічна атака по Одещині: у Повітряних силах показали момент збиття дронів-камікадзе
- Корабель "Мінськ" і підводний човен "Ростов-на Дону": характеристики, пошкодження після атаки