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Росія ввечері масовано обстріляла Херсонську область

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Марія БойкоМарія Бойко
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Росія ввечері масовано обстріляла Херсонську область

Окупанти атакували Херсонщину / Фото: Associated Press

Потерпілим надали медичну допомогу.

Російська терористична армія ввечері, 12 вересня, масовано обстріляла населені пункти Херсонської області. Там є потерпілі. 

Про це повідомили у Херсонській ОВА. 

Російські терористи обстріляли село Садове під Херсоном. Там постраждав 56-річний чоловік, який отримав поранення плеча та ноги. Після надання медичної допомоги він лікуватиметься амбулаторно.

Також у цьому населеному пункті постраждав 20-річний поліцейський. Його із травмою передпліччя та контузією госпіталізували. 

Під обстріл 12 вересня потрапило також село Понятівка Дар'ївської громади. Там окупанти поцілили по житловому будинку. Через обстріл постраждав 38-річний чоловік, він відмовився від госпіталізації. 

Нагадаємо, у ніч проти 12 вересня росіяни вночі на катерах намагалися штурмувати Херсон через річку Дніпро.

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Дата публікації
Перегляди
329
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