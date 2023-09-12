ЗСУ можуть почати звільнення Донецька: коли це може статися

Російські окупанти зосередили в районі тимчасово захопленого Донецька велику кількість сил та засобів. Проте ЗСУ можуть почати звільнення міста.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

“У районі Донецька досить велика кількість сил і засобів противника зосереджена. Останнім часом звідти просто почали забирати деякі частини на Запорізький напрямок, намагаючись утримати рух наших військ... Оголили деякі частини в районі Донецька, чим одразу ж скористалися наші війська в районі Авдіївки і в районі Мар'їнки, там теж є позитивна динаміка, реверсний рух фронту за деякими позиціями... Щойно росіяни знизили бойовий тиск на наші частини, одразу ж у зворотний бік пішов ось цей рух”, наголосив Роман Світан.

За його словами, тиск і далі триватиме, оскільки в росіян зараз не вистачає сил і засобів - усі напрямки перекрити.

"Тому вони, найімовірніше, відкочуватимуться на стартові позиції... з яких вони виходили ще торік, висуваючись із Донецька. Ми спробуємо спочатку їх загнати в місто, а потім і почати місто деокупувати, там є така можливість... якщо буде достатня кількість сил і засобів для виконання цих завдань", - додав військовий експерт.

Нагадаємо, що вночі росіяни на катерах намагалися штурмувати Херсон.

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