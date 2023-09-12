ВСУ могут начать освобождение Донецка: когда это может произойти

Российские оккупанты сосредоточили в районе временно захваченного Донецка большое количество сил и средств. Однако ВСУ могут начать освобождение города.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал военный эксперт полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

“В районе Донецка достаточно большое количество сил и средств противника сосредоточено. В последнее время оттуда просто начали забирать некоторые части на Запорожское направление, пытаясь удержать движение наших войск... Обнажили некоторые части в районе Донецка, чем сразу воспользовались наши войска в районе Авдеевки и в районе Марьинки, там тоже есть положительная динамика, реверсный движение фронта по некоторым позициям... Как только русские снизили боевое давление на наши части, сразу же в обратную сторону пошло вот это движение”, подчеркнул Роман Свитан.

По его словам, давление будет продолжаться, поскольку у россиян сейчас не хватает сил и средств — все направления перекрыть.

"Поэтому они, вероятнее всего, будут откатываться на стартовые позиции... из которых они выходили еще в прошлом году, выдвигаясь из Донецка. Мы попытаемся сначала их загнать в город, а потом и начать город деоккупировать, там есть такая возможность... если будет достаточное количество сил и средств для выполнения этих задач", – добавил военный эксперт.

Напомним, что ночью россияне на катерах пытались штурмовать Херсон.

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