Вночі росіяни на катерах намагалися штурмувати Херсон: що сталося далі

Російські загарбники не полишають спроб знищити українських Херсон. Цієї ночі вони на катерах наважилися штурмувати місто, але ЗСУ знищили зухвалих окупантів.

Росіяни вночі на катерах намагався штурмувати Херсон через річку Дніпро.

Про це розповів ексзаступник міського голови Херсона Роман Головня в ефірі "Еспресо".

"Сьогодні надходила інформація про ворожі катери, які намагалися провести якусь операцію. Внаслідок ротації окупаційних військ на лівобережжі у ворога з'явились відчайдушні самогубці, які на катерах вирішили штурмувати Херсон через річку Дніпро. Ці групи були знищені нашими військовими", - повідомив Головня.

За його словами, вночі також відбувалися активні артилерійські дуелі на Херсонщині.

"Були уражені вогневі точки ворога на лівому березі, і після цього на деякий час зброя окупантів замовкла. Був уражений один із польових складів окупантів в районі Олешок", - поінформував Головня.

Нагадаємо, російські окупанти 11 вересня здійснили атаку на Херсон. Поцілили у житлові квартали середмістя. Даних про постраждалих немає. Вже у ніч проти 12 вересня ворог обстріляв Херсон з ТО Лівобережжя. Про це повідомили моніторингові канали.

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