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Чергова російська ІПСО про “гігантські” втрати України: експерт розкрив деталі

Автор
Марина АзізоваМарина Азізова
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Чергова російська ІПСО про “гігантські” втрати України: експерт розкрив деталі

Олександр Коваленко, військовий експерт. Фото надано О.Коваленком

Поширення наративів безпосередньо пов'язуватимуть із президентом Володимиром Зеленським.

Росіяни готують чергову ІПСО, базою для якого буде наратив про “гігантські” втрати Сил оборони України в ході наступу.

Про це повідомив військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко у своєму Telegram-каналі. 

Джерелами поширення ІПСО, зазначив він, будуть насамперед західні, в основному американські псевдо-експерти і політики трампістського крила, а також низка ЗМІ.

ІПСО робитиме акцент на двох типах наративів про втрати, вважає експерт:

  • перший наратив — українці зазнали величезних втрат і не можуть продовжувати наступ, всі резерви вичерпані, людей не залишилося, треба терміново сідати за стіл переговорів;
  • другий наратив наголошує на техніці. Українці втратили майже всю техніку, що ми дали їм, вони не вміють нею користуватися! Потрібно терміново припинити постачання техніки Україні та, знову ж таки, сідати за стіл переговорів.

“Поширення наративів безпосередньо пов'язуватимуть із президентом Зеленським. Мовляв, якесь джерело з Білого дому, з особистого спілкування з президентом України або будучи присутнім під час якоїсь розмови, дізналося, що Україна втратила 100 500 за літо”, — зазначає Олександр Коваленко.  

“Цифри відрізнятимуться. Різні спікери будуть називати різні дані, хтось 100 500, хтось 500 000, ну, а хтось не погребує і мільйоном”, — додав він. 

“Попереджений – захищений. Фільтруйте інформацію та зберігайте критичне мислення. Інформаційна війна не просто продовжується, а каталізується”, — резюмував експерт. 

Нагадаємо, ворог запустив чергову ІПСО у соцмережах. Цього разу загарбники розпалюють ненависть до мешканців Львівщини.

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Дата публікації
Перегляди
233
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