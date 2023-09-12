Чергова російська ІПСО про “гігантські” втрати України: експерт розкрив деталі

Росіяни готують чергову ІПСО, базою для якого буде наратив про “гігантські” втрати Сил оборони України в ході наступу.

Про це повідомив військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко у своєму Telegram-каналі.

Джерелами поширення ІПСО, зазначив він, будуть насамперед західні, в основному американські псевдо-експерти і політики трампістського крила, а також низка ЗМІ.

ІПСО робитиме акцент на двох типах наративів про втрати, вважає експерт:

перший наратив — українці зазнали величезних втрат і не можуть продовжувати наступ, всі резерви вичерпані, людей не залишилося, треба терміново сідати за стіл переговорів;

другий наратив наголошує на техніці. Українці втратили майже всю техніку, що ми дали їм, вони не вміють нею користуватися! Потрібно терміново припинити постачання техніки Україні та, знову ж таки, сідати за стіл переговорів.

“Поширення наративів безпосередньо пов'язуватимуть із президентом Зеленським. Мовляв, якесь джерело з Білого дому, з особистого спілкування з президентом України або будучи присутнім під час якоїсь розмови, дізналося, що Україна втратила 100 500 за літо”, — зазначає Олександр Коваленко.

“Цифри відрізнятимуться. Різні спікери будуть називати різні дані, хтось 100 500, хтось 500 000, ну, а хтось не погребує і мільйоном”, — додав він.

“Попереджений – захищений. Фільтруйте інформацію та зберігайте критичне мислення. Інформаційна війна не просто продовжується, а каталізується”, — резюмував експерт.

Нагадаємо, ворог запустив чергову ІПСО у соцмережах. Цього разу загарбники розпалюють ненависть до мешканців Львівщини.

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