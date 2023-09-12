Ворог знову обстріляв Херсон

Керівник МВА Мрочко повідомив про атаку військами РФ Херсона після 21:00 11 вересня 2023 року. Поцілили у житлові квартали середмістя. Даних про постраждалих немає.

А вже у ніч проти 12 вересня ворог обстріляв Херсон з ТО Лівобережжя. Про це інформують моніторингові канали. Вони ж стверджують про "прильоти" в місті. Наразі немає офіційної інформації про інцидент.

Нагадаємо, окупаційна армія РФ 10 вересня, близько 7:00, знову завдала удару по Херсону. Через влучання ворожих снарядів у будівлі освітнього закладу пошкоджено покрівлю та вікна.

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