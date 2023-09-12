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Враг снова обстрелял Херсон

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
42
Время на прочтение
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Враг снова обстрелял Херсон

Херсон продолжает находиться под вражеским обстрелом / Фото: Associated Press

В городе раздались взрывы.

Руководитель МВА Мрочко сообщил об атаке войсками РФ Херсона после 21:00 11 сентября 2023 года. Попали в жилые кварталы центра. Данных о пострадавших нет.

А уже в ночь на 12 сентября враг обстрелял Херсон из ТО Левобережья. Об этом сообщает мониторинговые каналы. Они же утверждают о "прилетах" в городе. Пока нет официальной информации об инциденте.

Напомним, оккупационная армия РФ 10 сентября, около 7:00, снова нанесла удар по Херсону. Из-за попадания вражеских снарядов в здании образовательного учреждения повреждены кровля и окна.

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Дата публикации
Просмотры
42
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