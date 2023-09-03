В Херсонской области под обстрел россиян попала семья: есть жертвы

оккупанты били по Белозерке и Херсону.

Российские оккупанты в воскресенье, 5 сентября, обстреляли Херсонскую область. Российская армия ударила о Белозерке.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

"Около 18:00 оккупанты обстреляли жилые дома в Белозерке. Во вражеский удар попала семья", — говорится в сообщении.

В результате удара оккупантов 35-летний мужчина погиб на месте "прилета". Его 36-летняя жена и 9-летняя дочь получили ранения. Их госпитализировали в больницу. Также травмы получил 37-летний местный житель.

Кроме того, россияне ударили и по микрорайону Корабел в Херсоне. С обломочными ранениями предплечья в больницу доставили 77-летнего херсонца.

Как сообщалось, после 15:00 3 сентября в Херсоне раздались взрывы. Власти призвали херсонцев не выходить из укрытий.

Впоследствии в МВА сообщили, что россияне обстреливают Херсон с временно оккупированного левого берега.

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