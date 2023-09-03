РФ вывела в Черное море ракетный корабль "Буян-М": ВСУ предупреждают об угрозе

В воскресенье, 5 сентября, армия Российской Федерации вывела на боевое дежурство в Черное море враг малый ракетный корабль проекта "Буян-М". Его снаряжение достигает 8 "Калибров".

Об этом сообщили Силы обороны юга Украины.

"Уровень ракетной угрозы по всей территории Украины оценен как высокий. Сигналы воздушной тревоги не игнорируем! Реагируем оперативно и правильно", — говорится в сообщении.

К слову, в 10.00 военные сообщали о том, что вражеские ракетоносители находились в пунктах базирования. В Черном и Азовском море было 12 судов, но ноев ракет среди них не было.

Как сообщалось, в Черноморце Николаевской области и на мини в воде взорвался 36-летний местный житель — купался вопреки запрету В результате взрыва он погиб.

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