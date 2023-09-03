РФ вивела в Чорне море ракетний корабель "Буян-М": ЗСУ попереджають про загрозу

У неділю, 5 вересня, армія Російської Федерації вивела на бойове чергування у Чорне море ворог малий ракетний корабель проєкту "Буян-М". Його спорядження сягає 8 "Калібрів".

Про це повідомили Сили оборони півдня України.

"Рівень ракетної загрози по всій території України оцінено як високий. Сигнали повітряної тривоги не ігноруємо! Реагуємо оперативно і правильно", - йдеться у повідомленні.

До слова, о 10:00 військові повідомляли про те, що ворожі ракетоносії перебували в пунктах базування. У Чорному та Азовському морі було 12 суден, але ноїв ракет серед них не було.

Як повідомлялося, в Чорноморці Миколаївської області на міні в воді підірвався 36-річний місцевий мешканець - купався попри заборону Унаслідок вибуху він загинув.

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