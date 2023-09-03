Купався попри заборону: у Чорноморці на міні підірвався чоловік

Людей просять не ігнорувати заборону про купання.

У неділю, 3 вересня, в Чорноморці Миколаївської області на міні в воді підірвався 36-річний місцевий мешканець. Унаслідок вибуху він загинув.

Про це повідомили Сили оборони півдня України.

"Чоловік, ігноруючи попереджувальні знаки про встановлення мінних загороджень, пішов покупатись в морі. Під час перебування людини у воді стався вибух. Чоловік загинув", - йдеться у повідомленні.

Військові просять не ігнорувати обмежень щодо купанні у морі та наголошують, що що "чорноморське узбережжя сьогодні - це зона оборони і зона небезпеки".

"Наголошуємо про неприпустимість перебування на узбережжі, а особливо у воді, зокрема на ділянках обмеженого доступу", - наголошують Сили оборони.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков заявив, що під час контрнаступу українські військові деколи зустрічають по 5 ворожих мін на квадратний метр території.

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