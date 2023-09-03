Резников озвучил три критерия для вступления Украины в НАТО

Резников говорит, что если Украина отвечает этим трем критериям – она становится страной НАТО.

Министр обороны Алексей Резников назвал три вещи, которые будут определяющими при принятии решения о приглашении Украины в НАТО.

Об этом Резников сказал интервью в "Укринформе".

По его словам, решающими будут следующие три вещи:

Наличие гражданско-демократического контроля над Вооруженными силами – и посредством законодательства, и в виде реально построенной инфраструктуры.

"То есть: министр обороны – гражданский, замминистра – гражданские и т.д., и т.п., внедряют политики", — говорит Резников.

Второе – понятные, прозрачные, транспарентные, ответственные процедуры обеспечения Вооруженных сил – от закупок до всех других вещей.

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"Когда понятно, как тратятся средства, как планируется бюджетирование – начиная от правительства, парламента. Потому что в НАТО они друг друга обеспечивают, есть такая структура – NSPA – (NATO Support and Procurement Agency) – "Агентство НАТО по поддержке и поставке", главная логистическая организация НАТО.Компания – производители оружия (или не оружия) туда добавляются, регистрируются, и когда вы хотите купить ружье, лодку, торпеду, бомбу, снаряд, квадроцикл, форму и т.д. – агентство вам обеспечит. Такой милитари Амазон", — объясняет министр обороны.

И третье, отмечает Резников – совместное планирование операций.

"Военные командования знают, как взаимодействуют аналогичные военные командования в странах-партнерах. Есть соответственно, командование самого НАТО, которое четко знает: здесь – морпехи, здесь – летчики, здесь – десантники, здесь – пехотинцы, здесь – танкисты, здесь – артиллеристы разных национальностей, разных стран, но имеют возможность совместно планировать, потому что все понимают стандарты, как потом воевать и взаимодействовать", — продолжает Резников

Он резюмирует, если Украина отвечает этим трем критериям – она становится страной НАТО.

Накануне в Венгрии сделали скандальное заявление в отношении Украины и страны-агрессорки России. В Будапеште было предложено не брать Украину в НАТО, а РФ дать гарантии безопасности.

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