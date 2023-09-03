Резников: Украина может начать применять F-16 уже весной

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина может начать применять истребители F-16 весной 2024 года.

Об этом он сказал в интервью "Укринформу".

"Я думаю, в следующем году, весной. Я имею в виду – уже в применении. Потому что сегодня разрешение на обучение есть, страны, которые вызвались учить, есть, и даже уже есть страны, которые согласились передать нам F-16 после завершения обучения и подготовки инфраструктуры", — рассказал министр.

Алексей Резников также провел параллель по передаче Украине истребителей с трилогией Толкина "Властелин колец".

"В свое время был вопрос, почему хоббиты не могли сесть на орлов и легко доставить кольцо на огненную гору? Не могли на самом деле. Потому что это должно было быть: а) политическая воля относительно предоставления орлов; б) получение согласования от "правительств орлиных государств"; в) надо было обеспечить подготовку орловодов, подготовить аэродром для них, специалистов, которые будут их обслуживать, кормить, заботиться об их гнездах, г) и весь этот период слышались аргументы от тех государств, которые имеют орлов: "А зачем вам орлы, если вы и так неплохо отбиваетесь от Саурона", — резюмировал министр обороны.

Напомним, Владимир Зеленский ответил, когда F-16 будет в Украине и сколько истребителей нужно ВСУ.

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