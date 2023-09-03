Сергей Бабкин сообщил о смерти близкого друга-актера: "Я очень скучаю"

Певец Сергей Бабкин сообщил поклонникам печальное известие.

Из жизни ушел близкий друг музыканта, актер и участник группы "Оркестр Че" Михаил Кабанов. Его неожиданно не стало 1 сентября в возрасте 44 лет.

Михаил Кабанов / Фото: instagram.com/babkin_official

"Ушел из жизни мой близкий друг, товарищ, коллега, однокурсник, харьковский актер, волонтер, участник группы "Оркестр Че" — Михаил Кабанов. Мы были знакомы 26 лет. Светлая память о тебе, мой друг, будет всегда. Теперь ты — ангел, и я верю, что ты, безусловно, в Царстве Небесном… Но я все равно очень скучаю…", — поделился трагической новостью Бабкин.

Фото: instagram.com/babkin_official

В память о своем друге певец также опубликовал архивные фото из студенческих лет, на которых позирует рядом с Михаилом и их друзьями.

"Друг мой, я уверен, что ты сейчас в Божьем свете. Потому свет был всегда в тебе", — обратился к покойному другу Бабкин.

Фото: instagram.com/babkin_official

Читайте также: