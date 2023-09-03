На Херсонщині під обстріл росіян потрапила родина: є жертви

Окупанти били по Білозерці та Херсону.

Російські окупанти у неділю, 5 вересня, обстріляли Херсонську область. Російська армія вдарила про Білозерці.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Близько 18:00 окупанти обстріляли житлові будинки у Білозерці. Під ворожий удар потрапила родина", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок удару окупантів 35-річний чоловік загинув на місці "прильоту". Його 36-річна дружина та 9-річна дочка отримали поранення. Їх шпиталізували до лікарні. Також травми обличчя отримав 37-річний місцевий житель.

Крім того, росіяни вдарив і по мікрорайону Корабел у Херсоні. З уламковими пораненнями передпліччя до лікарні доставили 77-річного херсонця.

Як повідомлялося, після 15:00 3 вересня у Херсоні пролунали вибухи. Влада закликала херсонців не виходити із укриттів.

Згодом в МВА повідомили, що росіяни обстрілюють Херсон з тимчасово окупованого лівого берега.

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