Россия вечером массированно обстреляла Херсонскую область

Пострадавшим была оказана медицинская помощь.
Российская террористическая армия вечером, 12 сентября, массированно обстреляла населенные пункты Херсонской области. Там есть потерпевшие.
Об этом сообщили в Херсонской ОВА.
Российские террористы обстреляли село Садовое под Херсоном. Там пострадал 56-летний мужчина, получивший ранение плеча и ноги. После оказания медицинской помощи он будет лечиться амбулаторно.
Также в этом населенном пункте пострадал 20-летний полицейский. Его с травмой предплечья и контузией госпитализировали.
Под обстрел 12 сентября попало также село Понятовка Дарьевской громады. Там оккупанты попали по жилому дому. Из-за обстрела пострадал 38-летний мужчина, он отказался от госпитализации.
Напомним, в ночь на 12 сентября россияне ночью на катерах пытались штурмовать Херсон через реку Днепр.
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