Росії не вистачає зброї, тому Путін відчайдушно шукає “друзів” — думка аналітикині

Росія має проблеми з озброєнням, тому Путін шукає підтримки серед своїх партнерів — Китаю та Північної Кореї. А Іран вже не вважається в РФ таким надійним, як раніше.

Таку думку висловили в ексклюзивному інтерв’ю для ТСН.ua політична аналітикиня Ольга Курносова.

“Ми бачимо, що в Росії є проблеми з озброєнням. Цілком очевидно, що навіть якщо ракети ще є, їх точно менше, ніж Путіну хотілося б”, — каже аналітикиня.

“Зрозуміло, що “шахедів”, скоріш за все, достатньо. Але, знову ж таки, Іран періодично то взагалі відмовляється від того, що надає РФ зброю, то починає взагалі відмовлятися від взаємодії з Росією, то починає підтримувати Україну. Тому Іран, я думаю, сприймається Кремлем, як ненадійний партнер”, — зауважила вона.

“Китай, звісно ж, зброю постачати теж не хоче. А власних потужностей з виробництва зброї для війни Росії точно не вистачає. Тому вони шукають постачальників зброї, можливо, навіть в тому числі зворотньої закупівлі того, що свого часу Радянський союз постачав Північній Кореї”, — резюмувала Ольга Курносова.

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Раніше ми писали, що Росія може налякати світ лише ядерною зброєю. Але зробити це буде важко, тому що були підписані домовленості про те, що зброя нібито “знищена”. Погрожуючи світу, РФ таким чином лише вкотре підтвердить, що Путін не договороспроможний.

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