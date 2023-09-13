У ГУР прокоментували візит Кім Чен Ина до Путіна

Країна-агресорка Росія має серйозні проблеми із забезпеченням війни проти України. Зокрема, свідченням цього є візит лідера Північної Кореї Кім Чен Ина до диктатора РФ Володимира Путіна та звернення Москви за військовою допомогою.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов у телеефірі "FreeДом".

За словами Юсова, відомо, що РФ реальні проблеми з сучасним, високоточним і високотехнологічним озброєнням.

"Хоча ми бачимо що вже не тільки з ним. Якщо російський диктатор змушений просити у Північної Кореї снаряди для артилерії та іншу військову допомогу, то йдеться про великі проблеми і на інших напрямках", - наголосив представник української розвідки.

Юсов каже, що запити з боку Росії на постачання озброєння існують. Він наголошує, що будь-яке отримання озброєння РФ - "це погані новини для передової лінії фронту"

"Але говорити про те, що це кардинально змінить ситуацію на фронті, не можна. Безумовно (озброєння - Ред.), допоможе окупантам продовжувати оборонні операції. Але з іншого боку, це може також інтенсифікувати допомогу з боку вільного світу і демократичних країн для України. Тому катастрофи з цього робити не варто", - прокоментував Юсов запитання про можливі домовленості РФ з Північною Кореєю.

Представник ГУР зауважує, що окупаційна армія РФ зараз критично залежна від постачання іранських Shahed 136. Росія не може налагодити власне виробництво безпілотників. Наразі в межах однієї партії ворог отримує 100-120 дронів від Тегерана.

Натомість в Росії зберігаються певні можливості з виробництва ракет. Втім, ці темпи і обсяги не дозволяють Москві повернутися до запасів періоду до повномасштабного вторгнення. Більшість з виробленого росіяни відразу пускають в бій - по українській мирній інфраструктурі, наголосив Юсов.

Візит Кім Чен Ина до Росії

На початку вересня видання The New York Times повідомляло, що Кім Чен Ин планує приїхати до РФ. Москва довго мовчала про зустріч диктаторів та підтвердила її лише напередодні приїзду лідера Північної Кореї.

Своєю чергою, Financial Times із посиланням на оцінки експертів писало, що Північна Корея готова укласти збройний договір із Росією. Автори матеріалу вважають, що диктатори будуть обговорювати продаж боєприпасів Москві для її війни, і - майже напевно - їхні переговори стануть успішними.

Північнокорейські ЗМІ 12 вересня повідомили, що Кім Чен Ин прибув до Росії. Його бронепоїзд зафіксували на станції Хасан, що в однойменному селищі на кордоні КНДР та РФ.

Два диктатори, Путін та Кім Чен Ин, зустрілися на Далекому Сході РФ 13 вересня на космодромі "Восточный", аби провести переговори. За даними російських пропагандистів, теми переговорів - економіка та гуманітарна сфера.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Путін зустрічається із Кім Чен Ином! У одного збройний голод, у іншого - продовольчий

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