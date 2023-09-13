В ГУР прокомментировали визит Ким Чен Ына к Путину

Страна-агрессорка Россия испытывает серьезные проблемы с обеспечением войны против Украины. В частности, свидетельством тому является визит лидера Северной Кореи Ким Чен Ына к диктатору РФ Владимиру Путину и обращение Москвы за военной помощью.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в телеэфире "FreeДом".

По словам Юсова, известно, что РФ реальны проблемы с современным, высокоточным и высокотехнологичным вооружением.

"Хотя мы видим, что уже не только с ним. Если российский диктатор вынужден просить у Северной Кореи снаряды для артиллерии и другую военную помощь, то речь идет о больших проблемах и на других направлениях", — подчеркнул представитель украинской разведки.

Юсов говорит, что запросы со стороны России на поставку вооружения существуют. Он отмечает, что любое получение вооружения РФ – "это плохие новости для передовой линии фронта".

"Но говорить о том, что это кардинально изменит ситуацию на фронте, нельзя. Безусловно (вооружение – Ред.), поможет оккупантам продолжать оборонные операции. Но с другой стороны, это может также интенсифицировать помощь со стороны свободного мира и демократических стран для Украины. Поэтому катастрофы из этого делать не стоит", — прокомментировал Юсов вопрос о возможных договоренностях РФ с Северной Кореей.

Представитель ГУР отмечает, что оккупационная армия РФ сейчас критически зависима от поставок иранских Shahed 136. Россия не может наладить собственное производство беспилотников. Сейчас в пределах одной партии враг получает 100-120 дронов от Тегерана.

В России же сохраняются определенные возможности по производству ракет. Впрочем, эти темпы и объемы не позволяют Москве вернуться в запасы периода до полномасштабного вторжения. Большинство из произведенного россияне сразу пускают в бой – по украинской мирной инфраструктуре, подчеркнул Юсов.

Визит Ким Чен Ына в Россию

В начале сентября издание The New York Times сообщало, что Ким Чен Ын планирует приехать в РФ. Москва долго молчала о встрече диктаторов и подтвердила ее накануне приезда лидера Северной Кореи.

В свою очередь, Financial Times со ссылкой на оценки экспертов писало, что Северная Корея готова заключить вооруженный договор с Россией. Авторы материала считают, что диктаторы будут обсуждать продажу боеприпасов Москве для ее войны, и – почти наверняка – их переговоры станут успешными.

Северокорейские СМИ 12 сентября сообщили, что Ким Чен Ын прибыл в Россию. Его бронепоезд зафиксировали на станции Хасан, расположенной в одноименном поселке на границе КНДР и РФ.

Два диктатора, Путин и Ким Чен Ын, встретились на Дальнем Востоке РФ 13 сентября на космодроме "Восточный", чтобы провести переговоры. По данным российских пропагандистов, темы переговоров – экономика и гуманитарная сфера.

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