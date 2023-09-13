Переговоры двух диктаторов: Путин и Ким Чен Ын встретились на Дальнем Востоке РФ

Ким Чен Ын прибыл на железнодорожную станцию космодрома "Восточный" на поезде.

Российский президент-диктатор Владимир Путин встретил северокорейского диктатора Ким Чен Ына на космодроме "Восточный" на Дальнем Востоке РФ, чтобы провести переговоры.

Об этом сообщают российские пропагандистские издания.

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Отмечается, что Ким Чен Ын прибыл на железнодорожную станцию космодрома "Восточный" на поезде. Северокорейский диктатор поблагодарил Путина за "теплый прием".

По данным российских ТГ-каналов и пропагандистов, открытая часть переговоров двух диктаторов была небольшой. Они обменялись благодарностями. Темы переговоров – экономика и гуманитарная сфера.

На вопрос, будет ли обсуждаться военно-техническое сотрудничество с лидером КНДР, глава Кремля ответил: "Поговорим обо всех вопросах без спешки. Время есть".

Известно, что в переговорах принимают участие министры обороны двух стран.

Во время открытой части лидер КНДР заявил о некой "священной борьбе РФ против империализма", а Путин вспомнил корейскую войну, заявив, что их встреча проходит в "особое время".

Напомним, во вторник, 12 сентября, Ким Чен Ын прибыл в Россию для переговоров с Путиным.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Обсудить поставки оружия! Ким Чен Ын уже в пути к Путину

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